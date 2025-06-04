Болгария получила одобрение ЕЦБ для вступления в еврозону с 2026 года

Европейский центральный банк признал, что Болгария отвечает всем критериям перехода на евро с 2026 года после оценки ее экономических показателей, включая уровень инфляции и законодательство центрального банка. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Reuters от 4 июня.

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Ключевые шаги к присоединению

Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн отметил: «Это положительное решение по открывает путь к введению евро в Болгарии с 1 января 2026 года. Она станет 21 страной ЕС, которая присоединится к еврозоне». Окончательное решение министров финансов ЕС ожидается в начале июля, после чего представители болгарского центробанка начнут участвовать в заседаниях Совета ЕЦБ в качестве наблюдателей.

Экономические показатели и прогнозы

Болгария достигла соответствия инфляционному критерию: в апреле показатель составлял 2,7%, что ниже допустимого предела 2,8%, хотя ранее страна откладывала вступление из-за проблем с инфляцией. По прогнозам Еврокомиссии, в 2025 году инфляция вырастет до 3,6%, но в 2026 году снизится ниже 2%.