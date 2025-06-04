Золото умеренно дорожает на сохранении неопределенности вокруг пошлин

Фьючерсы на золото умеренно дорожают в среду, 4 июня, после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50% с 25%. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на данные биржи Comex.

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Детали

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились на 0,1% — до $3380 за тройскую унцию. За последние пять сессий драгметалл подорожал примерно на 2%, с начала года — почти на 25%.

Спрос на золото остается высоким из-за сохраняющихся рисков во внешнеторговой сфере.

Ранее Трамп заявил, что с лидером Китая сложно добиться соглашения.

«Мне по душе председатель КНР Си Цзиньпин, и всегда так было. Но он очень неуступчив, и с ним крайне трудно заключить сделку!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Минторг КНР отметил, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые в Женеве договоренности и наносят ущерб китайским интересам.

Также участники рынка ждут публикации отчета о состоянии американского рынка труда в прошлом месяце в пятницу.

Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%. За данными по рынку труда внимательно следит Федеральная резервная система США и учитывает их при принятии решений по ключевой процентной ставке.

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