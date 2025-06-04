Рада отменила пошлины и НДС на оптоволокно для дронов

В среду, 4 июня, Верховная Рада приняла два закона о введении налоговых и таможенных льгот для производителей дронов , управляемых через оптоволоконный кабель.

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Принятие соответствующих законопроектов № 13305 и № 13306 за основу и в целом поддержали 302 и 303 народных депутата соответственно.

Данные законы освобождают от таможенных платежей и НДС импортное оптоволокно, предназначенное для производства дронов.

Принятие этих законопроектов поможет: