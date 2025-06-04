В среду, 4 июня, Верховная Рада приняла два закона о введении налоговых и таможенных льгот для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.
Рада отменила пошлины и НДС на оптоволокно для дронов
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Принятие соответствующих законопроектов № 13305 и № 13306 за основу и в целом поддержали 302 и 303 народных депутата соответственно.
Данные законы освобождают от таможенных платежей и НДС импортное оптоволокно, предназначенное для производства дронов.
Принятие этих законопроектов поможет:
- снизить себестоимость беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала, а также других оборонных изделий с оптическим кабелем;
- оперативно обеспечить силы обороны Украины современными техническими средствами.
Источник: Минфин
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