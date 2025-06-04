Германия ввела программу для стимулирования инвестиций

Новое правительство Германии в среду, 4 июня, объявило о запуске пакета налоговых льгот и дальнейшем снижении налогов для компаний, чтобы оживить экономику, которая сокращалась два года подряд и, по прогнозам, в этом году останется в стагнации. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на AP.

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Основные положения программы

Кабинет Фридриха Мерца одобрил программу «ускорителя роста», которая еще нуждается в утверждении парламентом. Ключевым элементом является ускоренное списание налогов на инвестиции в оборудование и станки в течение трех лет, а также постепенное уменьшение ставки корпоративного налога с 15 до 10% в период с 2028 по 2032 год.

Дополнительные льготы и цели

Для компаний, покупающих электромобили, предусмотрены налоговые льготы на ближайшие 2,5 года, а также меры по поощрению инвестиций в научно-исследовательские разработки. Министр финансов и вицеканцлер Ларс Клингбиль подчеркнул: «Мы делаем Германию более конкурентоспособным местом для ведения бизнеса на международной арене». В то же время отраслевые ассоциации призывают к дополнительным шагам, в частности, снижение цен на электроэнергию.