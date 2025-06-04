Немецкий фондовый индекс DAX продолжает обновлять рекорды

Индекс DAX на Франкфуртской бирже вырос на 0,7% в среду, 4 июня, превысив уровень 24 300 и установив новый исторический максимум благодаря ожиданиям снижения ставок ЕЦБ и позитивным настроениям по торговым переговорам между США и ЕС, что подняло спрос на акции технологических компаний. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Trading Economics.

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Переговоры США и ЕС

Торговый представитель США Джеймисон Грир и европейский комиссар по торговле Марош Шефчович проведут встречу сегодня после того, как Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий. Оптимизм инвесторов связан с возможным прогрессом в переговорах.

Источник: Trading Economics

Корпоративные новости

Акции Infineon Technologies выросли на 4%, Siemens — на 1,8%. В то же время бумаги Airbus поднялись более чем на 3% на фоне информации о вероятном соглашении с китайскими авиакомпаниями на поставку до 300 самолетов.

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