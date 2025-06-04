Украинцы во Франции смогут обменивать права без экзаменов

Украина и Франция достигли договоренности о заключении соглашения по взаимному обмену водительских удостоверений, а также о сотрудничестве в сфере евроинтеграции. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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«Стали на шаг ближе к упрощению обмена водительских удостоверений между странами. Была подписана соответствующая Декларация, которая станет основой для предстоящего соглашения», — отметил премьер.

По его словам, после заключения соглашения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать водительские права без необходимости повторно сдавать экзамен.

Кроме того, была подписана программа сотрудничества между секретариатами правительств стран, которая предусматривает обмен опытом и информацией и экспертную помощь Украине в переговорном процессе по пути в ЕС.

Также подписано соглашение, которое должно расширить возможности для украинских учеников, студентов и преподавателей овладеть французским языком в школах и университетах.