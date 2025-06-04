В среду на наличном рынке курс доллара по покупке потерял 4 копейки, а в продаже 3 копейки. Евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на 4 июня: евро и доллар в банках подешевели
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,26−41,80 грн. Евро покупают за 47,00 грн, а продают за 47,75 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,44, евро — 47,30−47,48 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,52−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,24−47,29 грн/евро.
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Источник: Минфин
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