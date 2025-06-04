За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 991820 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 июня: 1020 российских оккупантов, 3 танка и 176 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 991820 (+1020) человек,
- танков — 10884 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 22678 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 28711 (+88) ед,
- РСЗО — 1402 (+0) ед,
- средства ПВО — 1176 (+0) ед,
- самолетов — 413 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 38924 (+176),
- крылатые ракеты — 3271 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50730 (+123) ед,
- специальная техника — 3907 (+2)
Источник: Минфин
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