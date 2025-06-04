АРМА пополнила госбюджет Украины более чем на 4 миллиарда гривен

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов в 2025 году перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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Как сообщила Елена Дума из указанной суммы 2,3 миллиарда гривен, были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, что является важным инструментом для восстановления пострадавших территорий и поддержки жертв военных преступлений.

«Сегодня каждая гривна, привлеченная через механизмы АРМА, работает на восстановление страны, поддержку граждан и обеспечение справедливости. Мы продолжаем эффективно реализовывать нашу главную задачу — возвращать незаконно выведенные, украденные или спрятанные активы в пользу государства и общества», — отметила она.