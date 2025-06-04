В Украине выдали первое разрешение на ввоз субстанции медицинского каннабиса. Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
В Украину разрешили импортировать медицинский каннабис
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«2 июня 2025 было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины», — сказано в сообщении.
Это не каннабис для рекреационного использования, а именно медицинская субстанция, используемая в составе лекарства или для изготовления лекарства.
Напомним
16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон № 3528-IX о легализации медицинского каннабиса. Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах.
8 октября правительство изменило правила учета медицинского каннабиса.
Источник: Минфин
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