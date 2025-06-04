Франция выделит 200 млн евро в поддержку проектов по восстановлению и евроинтеграции Украины

Франция предоставит дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов восстановления и интеграции с европейским рынком. Об этом договорились на встрече премьер-министры Украины и Франции Денис Шмыгаль и Франсуа Байру.

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Также, как сообщил Шмыгаль, французское правительство подтвердило предоставление гарантий в форме экспортного кредитного страхования на сумму 1,5 млрд евро.

Стороны, помимо прочего, договорились о проведении совместного заседания правительств двух стран.

«Готовим важные соглашения по сотрудничеству в сфере оборонно-промышленного комплекса, критического сырья и стратегических отраслях. Мы заинтересованы развивать наше оборонное партнерство, создавать совместные предприятия», — отметил Премьер-министр.

На встрече было уделено внимание вопросам торговли и поддержки Украины.

«Франция остается нашим надежным стратегическим партнером. В частности, с начала полномасштабной войны Украина получила 2 млрд евро только прямой бюджетной помощи», — отметил он и добавил, что Украина получила от Франции значительную поддержку в виде гуманитарной, энергетической помощи, военной помощи, в частности, ПВО и ракетных систем, артиллерии, бронетехники.