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4 июня 2025, 8:35 Читати українською

Минфин и Всемирный банк готовят новое соглашение объемом не менее $1 млрд

В течение недели, со 2 по 6 июня, команда экспертов Всемирного банка совместно с представителями Министерства финансов и Правительства Украины работают над согласованием ключевых параметров нового соглашения относительно «Займа на политику развития «Основы роста». Соглашение предусматривает привлечение в 2025 году займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в сумме не менее 1 млрд долларов.

В течение недели, со 2 по 6 июня, команда экспертов Всемирного банка совместно с представителями Министерства финансов и Правительства Украины работают над согласованием ключевых параметров нового соглашения относительно «Займа на политику развития «Основы роста».
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

«Всемирный банк является одним из ключевых стратегических партнеров Украины в продвижении системных реформ. Мы продолжаем совместную работу над новым соглашением Development Policy Operation (DPO), благодаря которому мы сможем не только привлечь необходимые ресурсы в поддержку госбюджета, но и стимулировать восстановление и развитие экономики. В прошлом году в рамках этого механизма в госбюджет поступило 3,5 млрд долларов. Это позволило покрыть приоритетные расходы, поддержать финансовую стабильность и реализовать важные реформы, в частности связанные с таможенной и налоговой политикой, государственными предприятиями, энергетической сферой, банковским сектором, и развитием частного сектора», — отметила заместитель министра Ольга Зыкова.

DPO — это системный проект, направленный на поддержку реформ в Украине. Предусмотренные проектом средства будут отнесены к общему фонду госбюджета по результатам выполненных условий.

Ключевые реформы касаются укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста.

Так, в частности, стороны обсудили реформационные мероприятия в социальной сфере, которые будут включены в условия нового DPO.

«С 1 июля 2025 года в Украине стартует пилот по введению базовой социальной помощи. Это новый вид поддержки, который объединит несколько имеющихся социальных выплат в одну. Базовая помощь будет предоставляться гражданам Украины, которые будут отвечать критериям ее получения. Базовый размер будет составлять 4500 гривен.

Ожидается, что Украина получит не менее 1 млрд долларов США по проекту до конца 2025 года. Стороны договорились продолжить необходимую работу по реализации программы DPO.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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