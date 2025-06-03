К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро упало на 34 копейки в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 3 июня: евро на межбанке пошло вниз
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Открытие 3 июня
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Закрытие 3 июня
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Изменения
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41,66/41,69
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41,52/41,57
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14 /12
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47,61/47,63
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47,27/47,31
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34/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,83 грн. Евро покупают за 47,25 грн., а продают за 47,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,30−47,50 грн.
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Источник: Минфин
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