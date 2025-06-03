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3 июня 2025, 15:56 Читати українською

С начала года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 200 миллиардов

По данным депозитария НБУ, в течение января — мая 2025 года правительство Украины привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах почти 203 млрд грн в эквиваленте: 157 719,3 млн грн, $647,8 млн и 393,8 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 142 385,2 млн грн, $952,8 млн и 475,7 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным депозитария НБУ, в течение января — мая 2025 года правительство Украины привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах почти 203 млрд грн в эквиваленте: 157 719,3 млн грн, $647,8 млн и 393,8 млн евро.
Фото: НБУ

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В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 мая 2025 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло почти 1 661 млрд грн в эквиваленте: 1 209 701,9 млн грн, $8 993,2 млн и 2 861,9 млн евро, а на погашение за 9 9 565,1 млн. и 2 644,6 млн. евро.

Доходность ОВГЗ в мае

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в мае, составила в гривне 17,80% годовых, в евро — 3,25% годовых. ОВГЗ, номинированные в долларах США, в мае не размещались.

Подробная статистика

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 июня 2025 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 июня 2025 г. он составлял:

  • 119 400,4 млн. грн., или 36,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 мая 2025 года — 101 929,8 млн. грн., или 32,1%);
  • $1 784,1 млн, или 69,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 мая 2025 года — $1 587,7 млн, или 61,5%);
  • 227,0 млн. евро, или 47,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 мая 2025 года — 237,0 млн. евро, или 54,9%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 июня 2025 составил 204,2 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 127,6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 июня 2024 года. За последний год он вырос более чем в 1,6 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 июня 2025 составил 9 004,0 млн грн, $7,4 млн и 10,0 млн евро.

Министерство финансов Украины в мае 2025 года осуществило погашение военных ОВГЗ на сумму 155,9 млн. евро.

Напомним

В феврале 2025 года Национальный банк обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ путем проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на находящиеся в обращении ОВГЗ другого выпуска.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
3 июня 2025, 16:20
#
Уже на грани по выплатам
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