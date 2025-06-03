НБУ в мае перечислил почти 136,4 миллиона гривен на нужды обороны

С начала полномасштабной войны из спецсчета, открытого Национальным банком Украины на нужды обороны, перечислено почти 65 млрд грн, из них в мае — почти 136,4 млн грн. Об этом сообщает Нацбанк .

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Сколько всего поступило на спецсчет

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет, который открыл Национальный банк для поддержки Сил обороны 24 февраля 2022 года, поступило более 66,4 млрд грн в эквиваленте.

За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 151,2 млн грн. Денежные средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество из многих стран мира.

Из-за границы в иностранной валюте поступило почти 45,3 млрд грн в эквиваленте.

По состоянию на 1 июня 2025 года остаток средств на спецсчете составил почти 1,6 млрд грн.