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3 июня 2025, 16:55 Читати українською

Toyota Industries выкупят за $33 млрд. Акции выведут из публичного обращения

Девелоперская компания Toyota Fudosan Co, возглавляемая главой совета директоров Toyota Motor Corp Акио Тойода, приобретет акции Toyota Industries Corp., после чего последняя станет непубличной компанией. Об этом пишет Reuters.

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Детали соглашения и его структура

Toyota Fudosan выкупит акции Toyota Industries у компаний Toyota Motor Corp., Aisin Corp., Denso Corp. и Toyota Tsusho Corp. по цене 16 300 иен за акцию, что на 11% ниже их рыночной стоимости на закрытие торгов в понедельник. Общая сумма сделки составит 4,7 триллиона иен ($32,9 миллиарда).

Для ее реализации создадут новую холдинговую компанию, где Toyota Fudosan инвестирует 180 миллиардов иен и получит 99,44% доли, в то время как Акио Тойода вложит 1 миллиард иен, став владельцем остальных. Toyota Motor дополнительно инвестирует 700 миллиардов иен. Компании, продающие акции, выкупят собственные бумаги у Toyota Industries.

История и рыночные показатели

Toyota Industries, основанная в 1890 году прадедом Акио Тойоды, является поставщиком Toyota Motor, созданной его дедом в 1937 году. Сейчас Toyota Motor, крупнейший автопроизводитель мира с выпуском более 11 миллионов машин ежегодно, владеет 24,2% Toyota Industries, а Toyota Fudosan — 5,32%.

Сама Toyota Industries владеет 9% акций Toyota Motor. После новостей о возможном выкупе в конце апреля акции Toyota Industries выросли более чем на 40%.

Источник: Минфин
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