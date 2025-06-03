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3 июня 2025, 16:14 Читати українською

Новый заем на $1 миллиард: в Украине начала работу миссия Всемирного банка

Министерство финансов Украины и Всемирный банк готовят соглашение о заеме на сумму не менее $1 млрд для поддержки политики развития «Основы роста» (Development Policy Operation, DPO). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины и Всемирный банк готовят соглашение о заеме на сумму не менее $1 млрд для поддержки политики развития «Основы роста» (Development Policy Operation, DPO).
Фото: mof.gov.ua

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Отмечается, что в течение недели со 2 по 6 июня команда экспертов Всемирного банка совместно с представителями Министерства финансов и правительства Украины работают над согласованием ключевых параметров нового соглашения.

Соглашение предусматривает привлечение в 2025 году заема от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в сумме не менее $1 млрд.

«Всемирный банк является одним из ключевых стратегических партнеров Украины в продвижении системных реформ. Мы продолжаем совместную работу над новым соглашением Development Policy Operation (DPO), благодаря которому мы сможем не только привлечь необходимые ресурсы в поддержку госбюджета, но и стимулировать восстановление и развитие экономики», — отметила заместитель министра Ольга Зыкова.

В прошлом году в рамках этого механизма в госбюджет поступило около $3,5 млрд. по трем проектным соглашениям.

По ее словам, это позволило покрыть приоритетные расходы, поддержать финансовую стабильность и реализовать важные реформы, в частности, связанные с таможенной и налоговой политикой, государственными предприятиями, энергетической сферой, банковским сектором и развитием частного сектора.

Кроме того, заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил о запуске с 1 июля 2025 года пилотного проекта базовой социальной помощи в размере 4 500 грн, которая объединит несколько имеющихся социальных выплат. Граждане смогут самостоятельно решать, переходить ли на получение такой объединенной помощи.

Стимулирование рождаемости

Кроме того, он проинформировал о согласовании Минфином законопроекта о поддержке семей и стимулировании рождаемости, реализация которого запланирована со следующего года.

«Планируем не только пересмотреть размеры выплат, но и подходы к поддержке родителей после рождения ребенка для улучшения демографической ситуации, повышения уровня рождаемости в Украине, а также привлечения родителей к активному участию в развитии экономики страны», — отметил Ермоличев.

Ожидается, что Украина получит минимум $1 млрд по проекту до конца 2025 года. Стороны договорились продолжить необходимую работу по реализации программы DPO.

Следующие шаги предусматривают финализацию условий до конца июня, выполнение Украиной до конца октября и утверждение финансирования Советом директоров Всемирного банка в ноябре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
3 июня 2025, 16:19
#
Дерибан продолжение
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