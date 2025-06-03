Абрамович отказывается передавать Украине $3,4 млрд от продажи «Челси». Британия угрожает судом

Великобритания угрожает подать в суд на российского бизнесмена Романа Абрамовича из-за замороженных 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), полученных от продажи футбольного клуба «Челси», которые он хотел передать жертвам войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов Британии Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Ламми, сообщает Reuters.

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«Правительство решительно настроено на то, чтобы средства от продажи футбольного клуба „Челси“ были направлены на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Нас глубоко разочаровывает, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу», — заявили они.

Британские министры подчеркнули, что, хотя дверь для переговоров остается открытой, она полностью готова отстаивать свою позицию в судах, если это потребуется.

Напомним

Великобритания ввела санкции против Абрамовича в 2022 году из-за его связей с Путиным.

Под руководством Абрамовича «Челси» пережил самый успешный период в своей истории, прежде чем в мае 2022 года клуб был продан консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэлем и частной инвестиционной компанией Clearlake Capital.

Доходы от продаж заморожены на британском банковском счете. Их нельзя переместить или использовать без лицензии от Офиса имплементации финансовых санкций — агентства Министерства финансов, обеспечивающего соблюдение санкций.