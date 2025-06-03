ИИ-помощник Copilot заработал в Viber

Пользователи Viber в Украине получили доступ к ИИ-помощнику Microsoft Copilot, который поможет быстро отвечать на вопросы, генерировать изображения или подбирать идеи для подарков, не оставляя приложения. Об этом сообщает пресс-служба Rakuten Viber.

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Что предлагает Copilot в Viber

Copilot, разработанный Microsoft, стал частью чата Viber, позволяя пользователям экономить время, решать творческие задачи и повышать производительность. Для начала работы достаточно отправить сообщение чату Copilot в мессенджере. Сервис уже доступен всем, кто обновил Viber до последней версии.

Преимущества сотрудничества

«Миссия Viber как супераппа — упростить решение ежедневных задач и улучшить опыт взаимодействия с приложением Viber», — отмечает Атанас Райков, вице-президент по маркетингу Rakuten Viber. «Copilot на 100% отвечает этой цели, предоставляя быстрые ответы, персонализированные советы и свежие идеи в обычном чате».