Банки сократили в апреле ввоз наличной валюты почти в 2 раза до $564 млн, что является наименьшей суммой с августа 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ.
Банки сократили в апреле ввоз наличной валюты почти в 2 раза
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Отмечается, что банки ввезли в Украину наличных долларов на $300 млн, что в 2,7 раза меньше, чем в марте ($801 млн). Кроме того, банки ввезли наличные евро на $260 млн.
Вывезено наличной валюты на $228 млн.
Напомним
Украинцы покупают все меньше долларов в банках, а в апреле была зафиксирована вообще аномальная ситуация. В целом с начала года украинцы купили в банках $3,347 млрд.
Источник: Минфин
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