АМКУ открыл дело против крупнейших производителей яиц в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела против крупнейших производителей куриных яиц в Украине — групп «Авангард» и Ovostar Union. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Отмечается, что АМКУ подозревает их в совершении антиконкурентных согласованных действий при формировании цены на куриные яйца без объективных причин на рынке.

«В ходе проведенного исследования АМКУ подробно проанализировал хозяйственные показатели крупнейших производителей и выявил в их действиях признаки нарушения конкурентного законодательства», — говорится в сообщении.

Поэтому в конце мая 2025 года Комитет приступил к рассмотрению дела по признакам совершения группой компаний «Авангард» и группой компаний «Ovostar Union» нарушения закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде совершения антиконкурентных согласованных действий при формировании цены на куриные яйца без объективных причин на рынке.

В апреле 2025 года Антимонопольный комитет предоставлял десяти крупнейшим производителям/реализаторам куриных яиц обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.