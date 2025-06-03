Neuralink Илона Маска получил $650 миллионов от инвесторов

Компания Neuralink, созданная Илоном Маском, привлекла $650 миллионов в новом раунде финансирования, к которому присоединились известные фонды, включая ARK Invest, Sequoia Capital, Founders Fund, Thrive Capital и Lightspeed Venture Partners. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Цели привлечения средств

Полученные инвестиции пойдут на расширение доступа к технологии Neuralink для новых пациентов, а также создание новых устройств, которые должны усилить взаимодействие между биологическим и искусственным интеллектом. В настоящее время компания проводит четыре клинических испытания своей системы Telepathy, которую уже имплантировали пять пациентов.

Технология и конкуренция

Neuralink разрабатывает мозгово-компьютерный интерфейс (BCI) Telepathy, который включает 64 сверхтонкие «нити» с более чем тысячей электродов для считывания нейронных сигналов. Компания также работает над системой Blindsight, которая может вернуть зрение людям, потерявшим глаза и зрительные нервы, и получила статус «прорывной разработки» от FDA для ускорения одобрения. В этой сфере Neuralink конкурирует с такими компаниями как Synchron, Paradromics и Precision Neuroscience, причем Paradromics недавно успешно имплантировала свое устройство человеку.

Перспективы и вызовы

Несмотря на прогресс, Neuralink еще предстоит пройти многочисленные этапы перед массовой коммерциализацией. Илон Маск сохраняет оптимизм и даже выразил готовность имплантировать устройство для себя.