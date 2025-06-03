Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 6 копеек. Евро вырос на 15 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.
Курс валют на 3 июня: евро в банках вырос на 25 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,85 грн. Евро покупают за 47,05 грн, а продают за 47,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,38−47,55 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,66−41,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,61−47,63 грн/евро.
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Источник: Минфин
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