Цены на золото впервые с 8 мая превысили $3400 за унцию

Котировки августовских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME), 2 июня, выросли на 2,59%, достигнув $3401,3 за унцию, свидетельствуют данные торгов. Цена золота превысила отметку $3400 за унцию впервые за 3,5 недели — с 8 мая.

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По состоянию на вечер 2 июня рост замедлился до 2,47%, а котировки откатились к $3397,5 за унцию.

Что повлияло на цены

Ослабление доллара США, геополитические риски и неопределенность в экономике усилили спрос инвесторов на защитные активы, пишет Reuters.

В Zanier Metals пояснили, что недавние заявления президента США Дональда Трампа относительно торговых пошлин, в том числе планы поднять тарифы на импорт стали и алюминия в США до 50%, а также атаки Украины на рф снизили готовность к риску на рынках.