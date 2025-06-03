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3 июня 2025, 10:10 Читати українською

Toyota RAV4 возглавила мировой рейтинг продаж авто в 2025 году

В рейтинге самых продаваемых в мире авто с января по апрель 2025 г. лидером стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого, по данным focus2move, выросли на 0,5%. Об этом пишет «Укравтопром».

В рейтинге самых продаваемых в мире авто с января по апрель 2025 г.

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Том-10 моделей на глобальном рынке новых авто

  • Toyota RAV4 (+0,5%);

  • Toyota Corolla (-13,6%);

  • Ford F-Series (+17,4%);

  • Tesla Model Y (-29,1%);

  • Honda CR-V (+0,8%)

  • Chevrolet Silverado (-5,1%);

  • Hyundai Tucson (-0,5%);

  • Toyota Camry (+4,1%);

  • Toyota Hilux (+0,2%);

  • Kia Sportage (+0,3%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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HappyInterest
HappyInterest
3 июня 2025, 10:28
#
«Том-10 моделей» може «Топ»
все что надо знать о том как засирают голови людям. Куча новостей (не только тут, а вообще) по типу «тесла не продается», «продажи тесла упали», «акции тесла падают» и т. д. Создают фон о чуть ли не о ее крахе. Вот такие новости мне лезут в «ленту». Одна желтизна ибо хайповая марка.
----
При этом тесла в Топ-10 моделей на глобальному ринку нових авто и я уверен запустили б ее официально у нас, она была бы тоже в топе, а так перекупы имет неплохую наценку…
----
А про ниссан проскакивало что все плохо и оно по факту так.
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