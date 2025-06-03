За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 990,8 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 июня: 1100 российских оккупантов, 12 самолетов и 126 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 990800 (+1100) человек,
- танков — 10881 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 22671 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 28623 (+48) ед,
- РСЗО — 1402 (+1) ед,
- средства ПВО — 1176 (+1) ед,
- самолетов — 384 (+12) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 38748 (+126),
- крылатые ракеты — 3271 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50607 (+145) ед,
- специальная техника — 3905 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии