Зеленский предупредил, что в Украине возможен дефицит газа

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа в результате масштабных атак россии по газовой инфраструктуре. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем», — заявил глава государства.

По его словам, Украина уже нашла часть необходимого объема газа, но около половины ресурса для полного покрытия потребностей не хватает.

«Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что речь идет о закупке газа на сумму около 1 миллиарда евро, и рассказал, что обсуждает этот вопрос с премьер-министром Норвегии.