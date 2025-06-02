К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро выросло на 19 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 2 июня: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 2 июня
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Закрытие 2 июня
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Изменения
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41,56/41,60
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41,66/41,69
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10 /9
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47,39/47,41
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47,58/47,60
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19/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,79 грн. Евро покупают за 46,90 грн., а продают за 47,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,35−47,55 грн.
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Источник: Минфин
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