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2 июня 2025, 17:06 Читати українською

Бизнес в Украине стал более оптимистичным, но прогнозирует сокращение работников

В мае 2025 года украинский бизнес улучшил оценки своей деятельности благодаря росту потребительского спроса, стабильности в энергетике, международной финансовой помощи и сезонным факторам. Об этом говорит индекс ожиданий деловой активности от Национального банка.

В мае 2025 года украинский бизнес улучшил оценки своей деятельности благодаря росту потребительского спроса, стабильности в энергетике, международной финансовой помощи и сезонным факторам.

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Положительные изменения в оценках

Индекс в мае поднялся до 50,8 пункта с 49,4 в апреле, хотя это ниже мартовского показателя в 51,8 пункта. Впервые с мая 2024 года положительные ожидания выразили предприятия всех участвовавших в опросе секторов. Однако бизнес назвал и сдерживающие факторы: усиление обстрелов важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, а также нехватку квалифицированных кадров.

Результаты по секторам

Строительные компании показали наибольший оптимизм благодаря стабильному спросу и сезонности — их секторальный индекс вырос до 51,5 из 47,3 в апреле. Промышленные предприятия в четвертый раз подряд дали положительные оценки из-за активного спроса и стабильности энергетики — индекс составил 51,1 против 51,8 в апреле. Торговля сохранила положительное настроение с индексом 50,3 (в апреле — 51,2), а сфера услуг впервые с мая 2024 выразила оптимизм благодаря улучшению логистики и спроса — индекс поднялся до 50,9 с 46,3.

Ожидание цен и занятости

Промышленность, торговля и сфера услуг прогнозируют умеренный рост закупочных цен и тарифов на свои услуги, в то время как строительные компании ожидают незначительного их ускорения. Что касается занятости, то только строительный сектор настроен на увеличение персонала, в то время как другие отрасли предполагают сокращение численности работников. Опрос проводился с 5 по 23 мая 2025 года и охватил 565 предприятий.

Источник: Минфин
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