Продажи Tesla в Норвегии взлетели более чем в три раза

Tesla стремительно нарастила продажи в Норвегии: в мае было зарегистрировано 2600 новых авто, что на 213% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

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Главным драйвером стал обновленный электрический SUV Model Y, остающийся самым популярным авто страны уже третий год подряд.

С начала 2025 года продажи Tesla в Норвегии выросли на 8,3% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В общей сложности доля электрокаров на рынке страны достигла 92,7%, что приближает Норвегию к цели полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто.

Tesla стимулирует спрос за счет беспроцентных кредитов для покупателей Model Y в Норвегии и ряде других стран — предложение действует до конца июня.