Украина в мае уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%

В мае 2025 г. Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%, по сравнению с предыдущим месяцем — до 92,5 тыс. МВт*ч. Об этом сообщает ExPro Electricity со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

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Куда экспортировала Украина

Больше электроэнергии экспортировалось в Венгрию, почти 37% от общего объема.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего сократился экспорт в Молдову. По сравнению с маем 2024 г. экспорт электроэнергии вырос в 22 раза.

Как сообщает ExPro, поставки осуществляются как в часы солнечной активности (solar peak), так и ночью, когда потребление минимально.

Как изменился импорт электроэнергии

Импорт электроэнергии в мае 2025 г. вырос на 3,6% по сравнению с апрелем 2025 г. Больше всего выросли объемы импорта из Молдовы и Словакии, однако наибольшую долю продолжает занимать венгерское направление, 40%.