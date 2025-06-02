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2 июня 2025, 14:59 Читати українською

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса до минимума

Долларовый индекс (DXY) упадет до уровней пандемии COVID-19 к середине 2026 года на фоне снижения процентных ставок в США и замедления темпов экономического роста, прогнозирует команда аналитиков Morgan Stanley во главе с Мэтью Хорнбахом.

Долларовый индекс (DXY) упадет до уровней пандемии COVID-19 к середине 2026 года на фоне снижения процентных ставок в США и замедления темпов экономического роста, прогнозирует команда аналитиков Morgan Stanley во главе с Мэтью Хорнбахом.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиРассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), по данным на 13:20 в понедельник теряет 0,51% и составляет 98,82 пункта.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), по данным на 13:20 в понедельник теряет 0,51% и составляет 98,82 пункта.

Согласно прогнозу экспертов банка, его значение опустится до 91 пункта к середине следующего года.

«Мы видим серьезные тенденции в плане процентных ставок и на валютном рынке, которые, вероятно, будут сохраняться, и это означает существенное ослабление доллара США после двух лет колебаний в довольно широком диапазоне», — говорится в обзоре Morgan Stanley .

DXY упал почти на 10% с февральского пика на фоне политики президента США Дональда Трампа в торговой сфере, ухудшившей доверие к американским активам.

Наиболее существенно от ослабления американской валюты выигрывают евро, иена и швейцарский франк, которые традиционно считаются конкурентами доллара среди глобальных активов «тихой гавани», отмечают аналитики Morgan Stanley .

Эксперты банка ожидают укрепления евро до $1,25 в следующем году с нынешних $1,14, фунта стерлингов — до $1,45 с $1,35. Стоимость доллара в паре с иеной может снизиться до 130 иен с текущих 143 иен, отмечают аналитики.

Morgan Stanley также ожидает снижения доходности 10-летних US Treasuries до 4% к концу текущего года с нынешних 4,45% и их более существенное падение в следующем году, закладывая снижение ставки Федрезервом на 175 базисных пунктов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Rubi0
Rubi0
2 июня 2025, 15:24
#
До 91 пункта? это по сути все накопления в долларах под матрасом обесценяться на 9%
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