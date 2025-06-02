Китай обвинил США в нарушении торгового соглашения

Пекин заявил, что Соединенные Штаты нарушили договоренности, достигнутые в начале мая в Женеве, из-за односторонних действий, спровоцировавших новые торговые конфликты. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявление Министерства торговли КНР.

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Дискриминационные мероприятия США

По данным китайской стороны, Вашингтон в последнее время применил ряд ограничений, в частности, отменил визы для китайских студентов, запретил поставки программного обеспечения для проектирования микросхем и усилил давление на компании, такие как Huawei. В Пекине считают, что это противоречит женевским договоренностям, которые предусматривали временное снижение пошлин, ранее достигавших 145%.

Реакция Китая на действия США

«США в одностороннем порядке спровоцировали новые торговые споры. Вместо того чтобы задуматься над собственными действиями, они безосновательно обвинили Китай в нарушении консенсуса», — отметили в Министерстве торговли КНР. Китай предупредил, что если США не прекратят наносить ущерб его интересам, Пекин примет решительные меры для защиты своих прав.