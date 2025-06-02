NovaPay обновил свои сервисы. Что изменилось в приложении

NovaPay обновил свои сервисы, чтобы клиентам было проще пользоваться кредитами компании — рассрочкой, кредитной картой, посылкой в кредит — и в приложении, и без него.

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Что изменилось в приложении

кредитную карту теперь можно пополнить по штрихкоду из приложения в отделениях Новой почты;

для тех, кто пользуется рассрочкой и посылкой в кредит, теперь в разделе «Кредиты» и на главном экране есть сообщение о переплате и видна ее актуальная сумма;

тут же, в приложении, в случае переплаты, можно вернуть избыточные средства — на карту или просто через отделение Новой почты.

Напомним

С февраля 2023 г. в отделениях Новой почты украинцы могут оформить Посылку в кредит.

За это время это сделали 280 тысяч раз, общая сумма оформленных ссуд на посылку составляет 1,6 млрд грн.

С июля 2024 года клиентам в приложении NovaPay доступна рассрочка — ею воспользовались 250 тысяч раз на общую сумму 1,4 млрд грн. Еще один продукт — кредитную карту — запустили весной 2025 года, за это время кредитку оформили почти 14 тысяч раз.