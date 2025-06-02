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2 июня 2025, 12:20 Читати українською

NovaPay обновил свои сервисы. Что изменилось в приложении

NovaPay обновил свои сервисы, чтобы клиентам было проще пользоваться кредитами компании — рассрочкой, кредитной картой, посылкой в кредит — и в приложении, и без него.

NovaPay обновил свои сервисы, чтобы клиентам было проще пользоваться кредитами компании — рассрочкой, кредитной картой, посылкой в кредит — и в приложении, и без него.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто изменилось в приложении кредитную карту теперь можно пополнить по штрихкоду из приложения в отделениях Новой почты; для тех, кто пользуется рассрочкой и посылкой в кредит, теперь в разделе «Кредиты» и на главном экране есть сообщение о переплате и видна ее актуальная сумма; тут же, в приложении, в случае переплаты, можно вернуть избыточные средства — на карту или просто через отделение Новой почты.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменилось в приложении

  • кредитную карту теперь можно пополнить по штрихкоду из приложения в отделениях Новой почты;

  • для тех, кто пользуется рассрочкой и посылкой в кредит, теперь в разделе «Кредиты» и на главном экране есть сообщение о переплате и видна ее актуальная сумма;

  • тут же, в приложении, в случае переплаты, можно вернуть избыточные средства — на карту или просто через отделение Новой почты.

Напомним

С февраля 2023 г. в отделениях Новой почты украинцы могут оформить Посылку в кредит.

За это время это сделали 280 тысяч раз, общая сумма оформленных ссуд на посылку составляет 1,6 млрд грн.

С июля 2024 года клиентам в приложении NovaPay доступна рассрочка — ею воспользовались 250 тысяч раз на общую сумму 1,4 млрд грн. Еще один продукт — кредитную карту — запустили весной 2025 года, за это время кредитку оформили почти 14 тысяч раз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
zevs1
zevs1
2 июня 2025, 13:18
#
280тысяч раз приходится на клиентов у которых нет денег чтобы оплатить посылку, интересные моменты для устойчивости компании.
+
0
torn
torn
2 июня 2025, 13:38
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 июня 2025, 14:00
#
Не пишiть дурниць — нiхто банкам не обмежував комiсiï по карткових операцiях…
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