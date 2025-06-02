Курс валют на 2 июня: евро в банках вырос на 15 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро вырос на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 14 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,73 грн. Евро покупают за 46,80 грн., а продают за 47,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,21−47,42 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,56−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,39−47,41 грн/евро.

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