В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро вырос на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на 2 июня: евро в банках вырос на 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 14 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,73 грн. Евро покупают за 46,80 грн., а продают за 47,60 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 47,21−47,42 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,56−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,39−47,41 грн/евро.
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Источник: Минфин
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