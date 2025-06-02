Более 2,17 млн договоров на общую сумму почти 13 млрд грн заключили украинцы из МФО в этом году по данным НБУ. Микрозаем увеличился на 8%, однако средняя сумма кредита впервые за 2 года уменьшилась и составила 5858 грн. В целом украинцы задолжали МФО почти 24,3 млрд грн по состоянию на начало апреля 2025 года. Это вдвое больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

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Кредиты в МФО

Более 2,17 млн договоров займа заключили украинцы из МФО за первый квартал 2025 года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая сумма таких договоров составила 12,72 млрд грн.

Впрочем, несмотря на рост количества ссуд, средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась — на 2% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, и сейчас составляет 5 858 грн. До этого средний чек только рос.

В среднем, ежемесячно украинцы оформляли 724 тысячи договоров — это несколько больше прошлогоднего показателя в 693 тыс. грн. в месяц.

Задолженность перед МФО

В целом украинцы задолжали МФО 24,28 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2025 года. Это вдвое больше, чем было в начале полномасштабной войны — в апреле 2022 года. Только за первый квартал 2025 года долг увеличился на 4,3 млрд грн или 22%.

Стоит отметить, что по обновленным данным НБУ долги украинцев не уменьшились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот увеличились на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. В целом за 2024 год долг вырос вдвое — на 10,7 млрд грн.

На какие сроки берут ссуды

63% микрокредитов принимают на срок от 93 дней до 1 года. Доля таких договоров почти не изменилась. В то же время в 15 раз увеличилось долгосрочных микрозаймов — от 1 до 2 лет. Их доля в настоящее время составляет 3,6%.

Короткие ссуды (до 31 дня) стали также популярнее: их доля выросла с 14,5% до 24%. А вот доля ссуд сроком от 32 до 92 дней уменьшилась более чем в 5 раз, с 16,5% до 3%.