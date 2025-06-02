За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 989,7 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 июня: 1140 российских оккупантов, 3 ракеты и 256 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 989700 (+1140) человек,
- танков — 10874 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22663 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 28575 (+48) ед,
- РСЗО — 1401 (+0) ед,
- средства ПВО — 1175 (+2) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 38622 (+256),
- крылатые ракеты — 3271 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50462 (+137) ед,
- специальная техника — 3905 (+2)
Источник: Минфин
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