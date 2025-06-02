Цены на нефть подскочили почти на 3% после решения ОПЕК+

Цены на нефть выросли более чем на $1 за баррель. Фьючерсы на на нефть марки Brent выросли в цене на $1,19, до $63,97 за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до $62,09, на $1,3, передает Reuters. Далее они поднялись в цене еще почти 3%.

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Что происходит с ценами

На минувшей неделе оба нефтяных фьючерса потеряли в цене более 1%. 30 мая цена на Brent cнизилась на 0,9%, стоимость WTI снизилась на 0,3% в предыдущую сессию.

2 июня они дорожали на 2,64% и 2,98% соответственно ($64,4 и $62 за баррель).

Напоминм

Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман 30 мая согласовали увеличение нефтедобычи в июле 2025 года на 411 000 баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+, принявших 30 мая решение об увеличении нефтедобычи в июле, ранее добровольно сократили добычу ресурса на 2,2 млн баррелей в сутки.

С апреля государства планировали постепенно отходить от этих ограничений со средним темпом 130−140 000 б/с.

В начале мая Reuters узнал о планах ОПЕК+ отменить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки к ноябрю этого года. СМИ писало, что рост добычи возможен в июле, августе, сентябре и октябре.