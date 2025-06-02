Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить квоты по нефтедобыче в июле на 411 тыс. баррелей в сутки.

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Что известно

Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с, и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130−140 тыс. б/с. Но с мая отступили от этого плана.

С января 2024 года накопленное перепроизводство нескольких стран-участниц составляет 4,6 млн б/с: Ирак — почти 2 млн б/с, Казахстан — 1,3 млн б/с, россия — 0,7 млн б/с, ОАЭ — около 0,4 млн б/с.