Министр юстиции Чехии подал в отставку из-за подарка в биткоинах на $45 млн

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку на фоне резкой критики в связи с тем, что его ведомство приняло в дар биткоины от осужденного преступника и позже продало их примерно за 1 млрд крон (около $45 млн), пишет Bloomberg.

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Детали

Как сообщили чешские СМИ, прокуратура начала расследование по этому делу. Сам Блажек заявил, что не считает себя виновным: «Я не знаю о каких-либо незаконных действиях». Тем не менее, по его словам, он решил уйти, чтобы «не подрывать репутацию правительства и правящей коалиции».

Ранее министр утверждал, что не видит проблемы в принятии такого подарка, поскольку не было доказано, что криптовалюта получена преступным путем, напоминает агентство.

Однако местные СМИ сообщили, что биткоины были переданы осужденным за торговлю наркотиками.

Премьер-министр страны Петр Фиала отметил, что верит в добросовестность Блажека, но приветствует его «ответственное решение» покинуть пост.