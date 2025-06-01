Американские компании привлекли $153 миллиарда из-за корпоративных облигаций в мае

Рынок корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США показал наибольшую активность с мая 2020: общий объем эмиссий составил $153 миллиарда, что стало возможным благодаря ослаблению тарифного давления со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

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Причины оживления рынка

Усиление активности связано с неопределенностью в торговой политике США. В апреле Трамп анонсировал новые пошлины, что привело к отложению выпусков долговых бумаг. Однако впоследствии часть этого собрания была отсрочена или заблокирована судебными решениями, что позволило компаниям вернуться к привлечению средств.

Благоприятные условия для заимствований

Спреды на облигации инвестиционного уровня уменьшились до уровня, который был до объявления новых пошлин, создавая выгодные условия для финансирования. Компании используют эту возможность для укрепления своих финансовых позиций, применяя стратегию опережающих заимствований.

Ожидание инвесторов

Инвесторы считают, что в сентябре Федеральная резервная система может снизить процентные ставки, что влияет на решение компаний по времени привлечения капитала. Управляющие активами отмечают, что бизнес пытается воспользоваться нынешними условиями для укрепления балансов.