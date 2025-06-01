Владельцы роскошных автомобилей внесли в бюджет 87,2 млн грн транспортного налога

За первые четыре месяца 2025 года владельцы элитных машин уплатили 87,2 миллионов гривен транспортного налога, что на 12% больше, чем в январе-апреле 2024 года, когда сумма составила 78 миллионов гривен. Об этом пишет Государственная налоговая служба.

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Рост поступлений и региональное распределение

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 9,2 миллиона гривен. Больше всего налога уплатили в Киеве — 26,5 миллиона гривен, на Днепропетровщине — 8 миллионов гривен, Одесской области — 7,6 миллиона гривен, а Львовщине — 6 миллионов гривен.

Кто и за что платит налог

Транспортный налог взимается с владельцев легковых автомобилей, которым не больше 5 лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат, то есть 3 миллиона гривен. Ставка налога составляет 25 тысяч гривен за каждую машину.

Марки автомобилей в списке

Минэкономики определяет перечень подлежащих налогообложению элитных авто. В 2025 году в него вошли такие марки, как AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche.