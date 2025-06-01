Правительство Британии продало последние акции банка RBS, который 17 лет был под контролем государства

Правительство Великобритании продало последние акции NatWest Group, известного ранее как Royal Bank of Scotland (RBS), завершив период государственной собственности, продолжавшийся со времен финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет пресс-служба правительства.

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Окончательная продажа акций прекратила почти 17 лет участия государства в капитале NatWest. Продажа акций осуществлялась в раундах с 2015 года.

Предыстория

RBS основали в 1727 году и к моменту краха он был одним из крупнейших банков в мире. У него было более 40 миллионов клиентов и работал банк в более чем 50 странах.

Крах

Просчеты руководства RBS сыграли важную роль в финансовом кризисе 2008—2009 годов, что вместе с макроэкономическими факторами дало толчок чрезвычайно тяжелой рецессии в Соединенном Королевстве со времен Второй мировой войны.

Чтобы защитить вкладчиков и предприятия от последствий, тогдашние власти оказали значительную финансовую поддержку банку в 45,5 млрд фунтов. Британское государство выкупило 58% акций RBS, доведя тогда свою долю до 82%.