Нацбанк на прошлой неделе, 26−30 мая, не покупал валюту на рынке, а продажа валюты за этот период составила $653 млн в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк снова прекратил покупку валюты
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
До этого три предыдущие недели покупка валюты Нацбанком составила 1,3 млн., а в конце апреля НБУ также не покупал валюту.
В целом с начала года регулятор купил более $35 млн в эквиваленте, а продажа валюты составила более $14 млрд.
Такой большой дисбаланс свидетельствует о политике Нацбанка, который стремится не допустить большую девальвацию гривны в условиях войны и экономической неопределенности.
Курс доллара за месяц вырос всего на 5 копеек с 41,47 грн. до 41,52 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии