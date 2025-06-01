Нацбанк снова прекратил покупку валюты

Нацбанк на прошлой неделе, 26−30 мая, не покупал валюту на рынке, а продажа валюты за этот период составила $653 млн в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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До этого три предыдущие недели покупка валюты Нацбанком составила 1,3 млн., а в конце апреля НБУ также не покупал валюту.

В целом с начала года регулятор купил более $35 млн в эквиваленте, а продажа валюты составила более $14 млрд.

Такой большой дисбаланс свидетельствует о политике Нацбанка, который стремится не допустить большую девальвацию гривны в условиях войны и экономической неопределенности.

Курс доллара за месяц вырос всего на 5 копеек с 41,47 грн. до 41,52 грн.