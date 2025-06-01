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1 июня 2025, 9:31 Читати українською

Moody's оставил Украине «преддефолтный» рейтинг

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «Ca», что указывает на высокий риск дефолта из-за длительного влияния войны с россией на экономику и неопределенности мирных переговоров. Об этом пишет Reuters.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «Ca», что указывает на высокий риск дефолта из-за длительного влияния войны с россией на экономику и неопределенности мирных переговоров.

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Причины низкого рейтинга

Moody's отмечает, что «перспективы роста остаются умеренными из-за сложных условий безопасности, нехватки рабочей силы и атаки на энергетическую инфраструктуру». Рейтинг «Ca» означает, что обязательства являются «высокоспекулятивными и могут привести к дефолту или находятся на грани дефолта с некоторыми перспективами восстановления основной суммы и процентов».

Прогноз роста

Агентство прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,5% в 2025 году по сравнению с 2,9% в 2024 году, добавляя, что экономический рост останется умеренным в 2026 и 2027 годах.

Сравнение с Fitch

На прошлой неделе агентство Fitch также подтвердило рейтинг Украины на уровне «Ограниченный дефолт» для долгосрочных обязательств в иностранной валюте, ссылаясь на дипломатические напряжения и ухудшение финансового состояния страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+59
Kharakternyk
Kharakternyk
1 июня 2025, 9:47
#
Тобто дефолт — це лише питання часу.
Велике вітання всім ОВДПешникам:)
+
+44
Strain
Strain
1 июня 2025, 10:56
#
Как заявил Кличко если в нашей стране раньше только пахло автократией то теперь завоняло. А страшний сон автократа — что бы его вынесли с его кресла в перед ногами. Так что Зеленский будет стоять на коленях выпрашивая деньги и кредиты до последних сил лишь бы оставаться у власти.
+
0
FriendFromUKR
FriendFromUKR
1 июня 2025, 11:19
#
О, мокша накотила зранку бояри і вирішила висрати комент. Отримав вже свої 15 фублєй?
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
1 июня 2025, 11:19
#
Докралися. Дообкладалися податками. По Марахвону кажуть все потужно добре )
+
0
Storogg
Storogg
1 июня 2025, 15:27
#
Крадунам у владі пофік , головне щоб корупція процвітала і власну кишеню було чим набити
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