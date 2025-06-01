Moody's оставил Украине «преддефолтный» рейтинг

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «Ca», что указывает на высокий риск дефолта из-за длительного влияния войны с россией на экономику и неопределенности мирных переговоров. Об этом пишет Reuters.

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Причины низкого рейтинга

Moody's отмечает, что «перспективы роста остаются умеренными из-за сложных условий безопасности, нехватки рабочей силы и атаки на энергетическую инфраструктуру». Рейтинг «Ca» означает, что обязательства являются «высокоспекулятивными и могут привести к дефолту или находятся на грани дефолта с некоторыми перспективами восстановления основной суммы и процентов».

Прогноз роста

Агентство прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,5% в 2025 году по сравнению с 2,9% в 2024 году, добавляя, что экономический рост останется умеренным в 2026 и 2027 годах.

Сравнение с Fitch

На прошлой неделе агентство Fitch также подтвердило рейтинг Украины на уровне «Ограниченный дефолт» для долгосрочных обязательств в иностранной валюте, ссылаясь на дипломатические напряжения и ухудшение финансового состояния страны.