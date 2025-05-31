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31 мая 2025, 15:30 Читати українською

Искусственный интеллект может превысить энергопотребление майнинга биткоина к концу 2025 года

Исследование в журнале Joule показывает, что искусственный интеллект в скором времени может потреблять больше электроэнергии, чем майнинг биткоина. Об этом пишет The Verge со ссылкой на Алекса де Врис-Гао из Института экологических исследований Урие Университета Амстердама.

Исследование в журнале Joule показывает, что искусственный интеллект в скором времени может потреблять больше электроэнергии, чем майнинг биткоина.

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Прогнозы энергопотребления

По оценкам де Врис-Гао, до конца 2025 года работающие на ИИ дата-центры будут потреблять до 49% электроэнергии всех дата-центров мира. Уже сейчас ИИ использует около 20% электричества таких центров, а его потребности могут достичь 23 ГВт — это вдвое больше, чем потребление сети биткоин-майнинга (10 ГВт).

Методика исследования

Исследователь проанализировал данные о производстве чипов для ИИ от TSMC (для NVIDIA и AMD) и их энергопотреблении, сравнив с объемами работы британских дата-центров.

Воздействие на энергосистемы

Всплеск спроса на электроэнергию уже вынуждает американские компании планировать новые газовые электростанции и восстанавливать ядерные проекты. Эксперты предупреждают, что это может дестабилизировать энергосети и тормозить переход на возобновляемые источники подобно ситуации с криптомайнингом.

Прогноз на будущее

Консалтинговая компания ICF предусматривает, что к 2030 году спрос на электроэнергию от американских дата-центров вырастет на 25%, в основном из-за ИИ и облачных сервисов.

Источник: Минфин
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