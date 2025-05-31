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31 мая 2025, 14:31 Читати українською

Теневой сектор в Украине достигает 900 миллиардов гривен — Гетманцев

По оценкам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, теневой сектор украинской экономики составляет от 800 до 900 миллиардов гривен ежегодно, что создает значительные потери для бюджета. Об этом пишет Forbes Ukraine.

По оценкам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, теневой сектор украинской экономики составляет от 800 до 900 миллиардов гривен ежегодно, что создает значительные потери для бюджета.

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Масштабы проблемы

Гетманцев отметил, что в отдельных отраслях доля тени превышает 60%, а всего 30−50% экономики находится в тени. «Это основное препятствие для развития экономики», — подчеркнул он.

Возможности для бюджета

По словам Гетманцева, детенизация может стать источником дополнительного финансирования армии в 400 миллиардов гривен. В этом году у фискальных органов задача привлечь 4 миллиарда долларов в бюджет именно за счет борьбы с теневым сектором.

Более широкий эффект

Гетманцев подчеркнул, что детенизация важна не только для увеличения бюджетных поступлений, но и создания справедливых условий для бизнеса: «Это о справедливых условиях для всего бизнеса».

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
31 мая 2025, 14:42
#
И будет только расти при увеличении налогов
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
31 мая 2025, 14:53
#
Закрыл ФОП, спасибо Гетманцеву за налоги
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
31 мая 2025, 15:01
#
ФОПы маленькие, их трогать не будем:)
+
0
zephyr
zephyr
31 мая 2025, 15:43
#
Meanwhile: его сын живёт в квартире в Лондоне, с непонятным происхождением, и ездит на спорт-каре, непонятного происхождения. Typical Ukraine, you know?
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