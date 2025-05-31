Теневой сектор в Украине достигает 900 миллиардов гривен — Гетманцев

По оценкам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, теневой сектор украинской экономики составляет от 800 до 900 миллиардов гривен ежегодно, что создает значительные потери для бюджета. Об этом пишет Forbes Ukraine.

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Масштабы проблемы

Гетманцев отметил, что в отдельных отраслях доля тени превышает 60%, а всего 30−50% экономики находится в тени. «Это основное препятствие для развития экономики», — подчеркнул он.

Возможности для бюджета

По словам Гетманцева, детенизация может стать источником дополнительного финансирования армии в 400 миллиардов гривен. В этом году у фискальных органов задача привлечь 4 миллиарда долларов в бюджет именно за счет борьбы с теневым сектором.

Более широкий эффект

Гетманцев подчеркнул, что детенизация важна не только для увеличения бюджетных поступлений, но и создания справедливых условий для бизнеса: «Это о справедливых условиях для всего бизнеса».