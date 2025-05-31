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31 мая 2025, 12:35 Читати українською

Рост капинвестиций в Украину замедлился

В первом квартале 2025 года рост капитальных инвестиций в Украине по сравнению с январем-мартом 2024 снизился до 32,5% с 48,1%, зафиксированных в четвертом квартале 2024 года. Об этом пишет Государственная служба статистики.

В первом квартале 2025 года рост капитальных инвестиций в Украине по сравнению с январем-мартом 2024 снизился до 32,5% с 48,1%, зафиксированных в четвертом квартале 2024 года.

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Объем освоенных средств

По данным Госстата, за три месяца 2025 было освоено 123,8 миллиарда гривен капитальных инвестиций.

Источники финансирования

Основным источником финансирования остались собственные средства предприятий и организаций — 77,1% общего объема. Доля государственного бюджета составила 3,5%, средства населения на домостроение — 6,5%, местных бюджетов — 2,7%, банковское и другое заемное финансирование — 4,7%, а иностранные инвестиции — только 0,3%.

Распределение инвестиций

Значительная часть капитальных инвестиций пошла на машины и оборудование — 36,8%, инженерные постройки — 18,2%, транспортные средства — 10,7%.

Лидеры роста

Наибольший рост капинвестиций зафиксирован в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — в 2,4 раза, до 15,7 млрд грн, в сельском хозяйстве — на 46,9%, до 13,6 млрд грн, в промышленности — на 25%, до 48,7 млрд грн. В оптовой и розничной торговле объем вырос на 55,8%, до 11,3 миллиарда гривен, в сфере права и бухгалтерского учета — на 46,1%, до 0,46 миллиарда гривен, информации и телекоммуникаций — на 42%, до 5,5 миллиарда гривен, сделок с недвижимостью — в 2,4 раза, до 3,7 миллиарда гривен.

Другие секторы

В профессиональной, научной и технической деятельности рост составил 16,3% (1,1 миллиарда гривен), в финансовой и страховой деятельности — 79,4% (4,5 миллиарда гривен), в строительстве — 14% (10,5 миллиарда гривен), в государственном управлении и обороне — 31,4%, 7 миллиарда гривен), в здравоохранении — 52,4% (2,6 миллиарда гривен).

Данные за 2024 год

По информации Госстата, в 2024 году по сравнению с 2023 годом капитальные инвестиции в Украине выросли на 35,1%, составив 534,4 миллиарда гривен.

Источник: Минфин
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