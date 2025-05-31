Украина и ЕС планируют новые торговые условия после завершения «торгового безвиза»

Украина вместе с Еврокомиссией договорились до конца июля внести изменения в Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), что может включать в себя пересмотр квот. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина во время встречи в Министерстве аграрной политики.

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Промежуточное решение после 5 июня

Стефанишина отметила, что стороны достигли договоренностей о временных мерах в торговле после завершения режима автономных торговых мероприятий, известного как «торговый безвиз», который прекращается 6 июня. Обе стороны согласились до конца июля этого года определиться с постоянным форматом торгового сотрудничества.

Позиция Украины

Министр агрополитики Виталий Коваль отметил необходимость равноправного партнерства: «Позиция аграрного сектора Украины остается неизменной. Мы поддерживаем прозрачную и справедливую торговлю и партнерство, в котором сбалансированы учтены интересы как украинских производителей, так и европейских фермеров. Консенсус относительно механизма регулирования экспорта должен быть достигнут до конца июля».

Напомним, что «торговый безвиз», введенный ЕС в 2022 году, не будет продлен, и после 5 июня торговля с Украиной вернется к довоенным правилам.