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31 мая 2025, 9:00 Читати українською

Аналитики обсуждают волатильность токена TRUMP, новости о ETF Ripple XRP и предпродажу XYZ

Недавние изменения в сфере цифровых токенов вызывают бурные дискуссии среди экспертов. Колебания стоимости токена TRUMP вызвали ряд вопросов. Между тем, XRP от Ripple сталкивается с новыми юридическими изменениями, связанными с ETF. В то же время инвесторы проявляют интерес к предпродаже XYZ. В этой статье мы рассмотрим эти тенденции и их влияние на рынок.

Недавние изменения в сфере цифровых токенов вызывают бурные дискуссии среди экспертов.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей большой мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество превыше всего

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает их одними из крупнейших в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) в последнее время демонстрирует значительные колебания цен. За последние шесть месяцев монета выросла на 227%. Однако в последний месяц наблюдалось падение почти на 15%, а за последнюю неделю — еще на 13%. Этот сдвиг указывает на возможную коррекцию после предыдущего роста.

Технические индикаторы неоднозначны. Индекс относительной силы на уровне 46,36 указывает на нейтральный настрой. Отрицательный уровень MACD (-0,0295) свидетельствует о медвежьем импульсе. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки к 12,50 и 12,69 долларов, что указывает на консолидацию цены вокруг этих средних значений.

В перспективе ближайший уровень сопротивления находится на отметке 17,34 доллара, что примерно на 15% выше текущего диапазона. Преодоление этого уровня может привести к росту цены до 21,01 доллара, что даст потенциальный рост около 40%. С другой стороны, поддержка находится на отметке 10,01 доллара, что примерно на 12% ниже текущих уровней. Падение ниже этого уровня может привести к снижению до 6,35 доллара, что будет сигнализировать о существенном падении. В ближайшей перспективе трейдерам будет важно следить за этими уровнями.

Ripple (XRP)

За последние шесть месяцев XRP продемонстрировал значительный рост, поднявшись на 26,5%. Несмотря на эту восходящую тенденцию, за последнюю неделю наблюдалось снижение на 4,93%, а месячное изменение является слегка отрицательным (-0,76%). В настоящее время XRP колеблется между 2,25 и 2,46 доллара и близок к своим 10-дневной и 100-дневной простым скользящим средним — 2,28 и 2,31 доллара соответственно.

Технические индикаторы показывают смешанные перспективы. Индекс относительной силы находится на уровне 47,57, что указывает на нейтральную позицию — нет перепроданности или перекупленности. Осциллятор Стохастик находится на уровне 67,57, что также указывает на отсутствие сильного импульса в любом направлении. Уровень MACD слегка отрицательный (-0,003384), что указывает на слабые медвежьи настроения.

В перспективе XRP сталкивается с ближайшим сопротивлением на уровне 2,58 доллара. Прорыв выше этого уровня может привести к тестированию второго уровня сопротивления на уровне 2,79 доллара, что будет означать рост примерно на 13% от текущих цен. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 2,15 доллара. Падение ниже этого уровня может привести к достижению XRP следующей поддержки на уровне 1,93 доллара, что означает потенциальное падение примерно на 14%. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, наблюдающих за потенциальными прорывами или пробоями.

Заключение

Хотя TRUMP и XRP демонстрируют многообещающие результаты в бычьем рынке 2025 года, XYZVerse стремится превзойти их благодаря своей уникальной экосистеме спортивных мемов и цели роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io

t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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